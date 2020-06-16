"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии

"Бавария" минимально обыграла "Вердер" в матче 32-го тура Бундеслиги. Победный гол забил нападающий Роберт Левандовски.

"Вердер" - "Бавария" - 0:1

Гол: Левандовски, 43 - 0:1

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Велькович (Писарро, 88), Фогт (Лангкамп, 46), Битенкур (Сарджент, 62), Эггештайн, Рашица (Бартельс, 62), Классен (Фюллькруг, 84), Мойсандер, Осако.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.

Таким образом, за 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.

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