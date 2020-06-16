"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии
"Бавария" минимально обыграла "Вердер" в матче 32-го тура Бундеслиги. Победный гол забил нападающий Роберт Левандовски.
"Вердер" - "Бавария" - 0:1
Гол: Левандовски, 43 - 0:1
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Велькович (Писарро, 88), Фогт (Лангкамп, 46), Битенкур (Сарджент, 62), Эггештайн, Рашица (Бартельс, 62), Классен (Фюллькруг, 84), Мойсандер, Осако.
"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Алаба, Киммих, Гнабри (Люка Эрнандес, 82), Дэвис, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер.
Таким образом, за 2 тура до конца чемпионата Германии "Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20