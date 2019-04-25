"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"
"Бавария" вырвала победу у "Вердера" в полуфинальном матче Кубка Германии.
Два гола в составе гостей забил форвард Роберт Левандовски. Также голом отметился Томас Мюллер.
"Вердер" - "Бавария" - 2:3 (0:1)
Голы: Левандовски, 36 - 0:1, Мюллер, 63 - 0:2, Осако, 74 - 1:2, Рашица, 75 - 2:2, Левандовски, 80 (с пенальти) - 2:3.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Харник, 81), Классен (Й.Эггештайн, 89), М.Эггештайн, Мевальд (Писарро, 65), Крузе, Осако, Рашица.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Рафинья, 89), Тиагу Алькантара (Хамес Родригес, 76), Гнабри (Горецка, 58), Коман, Левандовски.
В финале "Бавария" встретится с "Лейпцигом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15