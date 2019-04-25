"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"

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"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"

"Бавария" вырвала победу у "Вердера" в полуфинальном матче Кубка Германии.

Два гола в составе гостей забил форвард Роберт Левандовски. Также голом отметился Томас Мюллер.

"Вердер" - "Бавария" - 2:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 36 - 0:1, Мюллер, 63 - 0:2, Осако, 74 - 1:2, Рашица, 75 - 2:2, Левандовски, 80 (с пенальти) - 2:3. 

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон (Харник, 81), Классен (Й.Эггештайн, 89), М.Эггештайн, Мевальд (Писарро, 65), Крузе, Осако, Рашица.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Рафинья, 89), Тиагу Алькантара (Хамес Родригес, 76), Гнабри (Горецка, 58), Коман, Левандовски.

В финале "Бавария" встретится с "Лейпцигом"

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