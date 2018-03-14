"Бавария" обыгрывает "Бешикташ" и уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Мюнхенская "Бавария" приехала в Стамбул, будучи безоговорочным фаворитом как самого матча, так и всего противостояния с "Бешикташем". Ведь первая встреча этих команд завершилась разгромным поражением турков со счетом 0:5, и выход подопечных Хайнкеса в четвертьфинал был практически свершившимся фактом. По-настоящему боевой состав баварской команды вышел на газон "Водафон Арены", так что возможность порадовать местных болельщиков стала довольно туманной перспективой для хозяев.

С первых минут матча стало понятно, что "Бавария" будет играть в футбол, а не просто отбывать номер. Агрессивно было настроено мюнхенское нападение: Мюллер с Левандовски ни на секунду не давали расслабиться обороне хозяев. Вскоре возник и первый опасный момент: после выстрела Алабы со штрафного и сейва Зенгина не смог добить мяч в сетку Томас Мюллер.

Футболисты "Бешикташа" вроде и старались отвечать своими атаками, вот только на подступах к чужой штрафной турки систематически теряли контроль над мячом. А ближе к середине тайма мюнхенцы вышли вперед: Мюллер с правого фланга выполнил точнейший заброс во вратарскую хозяев, где одинокий Алькантара перевел снаряд в сетку – 0:1.

Оставшееся время первой половины команды провели в упорной борьбе, что очень мешало организации атакующих действий. "Бавария" не сбавляла оборотов, продолжая свои набеги на чужие владения, но на перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе мюнхенской команды.

Уже в дебюте второго тайма немцы удвоили свое преимущество: Рафинья получил мяч на правом фланге и выполнил прострел в штрафную гостей, где растерявшийся Генюль отправил мяч в собственные ворота – 0:2. "Бавария" продолжала доминировать на поле, хотя и "Бешикташу" она атаковать не мешала.

Отыграли турки один гол за полчаса до конца матча: потеряли мяч футболисты "Баварии" вблизи своих ворот, Вагнер Лав получил сферу в штрафной соперника и пробил в дальний угол – 1:2. Не собирались команды просто доигрывать этот матч, поочередно бежали они в наступление, в надежде забить очередной гол.

В равной борьбе прошла концовка поединка, и все же последнее слово было за мюнхенцами: вышедший на замену Сандро Вагнер замкнул прострел Алабы с левого фланга – 1:3. Таким образом, "Бавария" уверенно шагает в 1/4 финала, обыграв "Бешикташ" с общим счетом 8:1.

"Бешикташ" – "Бавария" – 1:3

Голы: Алькантара, 18 – 0:1, Генюль (автогол), 46 – 0:2, Вагнер Лав, 59 – 1:2, Вагнер, 84 – 1:3.

"Бешикташ": Зенгин, Генюль, Медель, Уйсал, Эркин, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 60), Пектемек, Куарежма, Вагнер Лав.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Мюллер, Левандовски (Вагнер, 68).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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