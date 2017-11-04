"Бавария" обыгрывает дортмундскую "Боруссию" и уходит в отрыв

В центральном матче 11 тура немецкой Бундеслиги в Дортмунде встретились "Боруссия" и "Бавария". Хозяева поля долгое время лидировали, однако затем их настиг спад, "шмели" не сумели выиграть в трех матчах подряд и пропустили вперед "Баварию", которая с новым тренером Юппом Хайнкесом постепенно набирает ход.

Начало игры осталось за гостями, мюнхенский клуб провел несколько атак, одна из которых завершилась голом уже на 17 минуте. Тиаго закинул мяч на правый край штрафной, там его принял Родригес, который затем сделал скидку в центр на Роббена, а голландец пробил точно в левую "девятку". "Боруссия" попыталась сразу же сравнять счет, игра перешла на половину поля "Баварии", но ничего опасного у ворот Ульрайха некоторое время не происходило. Вспомнить можно только удар Кагавы прямо во вратаря.

Ближе к 30 минуте натиск "шмелей" усилился, хозяева создали два отличных момента, но распечатать ворота соперника так и не смогли. Кастро выводил Ярмоленко, однако Андрей не сумел в ближнем бою переиграть Ульрайха. Следом Кагава пробил с линии вратарской из-под Алабы, но в створ не попал – мяч полетел рядом со штангой.

"Боруссия" забить не смогла и через пять минут получила мяч в свои ворота: Киммих прострелил с правого фланга на Левандовски, а тот эффектно пробил пяткой – мяч срикошетил от Шмельцера и полетел под перекладину.

В концовке тайма ко всем бедам "Боруссии" добавилась и травма Папастатопулоса, вместо которого на поле вышел Толян. Дортмундцы в первой половине игры больше ничем не отметились, "Бавария" также отложила острые атаки на второй тайм. Начали его команды очень резво, Левандовски мощно пробивал под перекладину, но Бурки спас свой клуб, мог сыграть на добивании Роббен, однако Арьена опередил защитник. В ответной атаке из хорошей позиции стрелял Обамеянг – мяч пролетел рядом со штангой.

После активного начала тайма наступило некоторое затишье, которое было прервано на 64 минуте, когда Левандовски вышел один на один с вратарем и пробил мимо ворот. Тем не менее, через несколько минут мяч все же побывал в сетке "Боруссии". Алаба пробивал с левого края, Левандовски смутил вратаря, и тот не сумел среагировать, мяч в итоге влетел в правый угол.

Вопрос о победителе был решен, "Боруссии" удалось забить лишь гол престижа на последних минутах, хороший обводящий удар в правый угол получился у Бартры. Могли хозяева успеть забить и второй гол, однако Кастро не попал по пустым воротам после прострела Санчо. "Бавария" уверенно победила и оторвалась от "Боруссии", которая не может выиграть в Бундеслиге четыре матча подряд.

"Боруссия" – "Бавария" 1:3

Голы: Роббен, 17 – 0:1; Левандовски, 37 – 0:2; Алаба, 67 – 0:3; Бартра, 89 – 1:3

"Боруссия": Бурки, Бартра, Папастатопулос (Толян, 42), Емер Топрак, Шмельцер, Вайгль, Кагава (Гетце, 68), Кастро, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 74), Роббен, Тиаго Алькантара, Хави Мартинес (Руди, 81), Родригес (Видаль, 84), Коман, Левандовски.

Вячеслав Горбачев

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