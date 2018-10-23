"Бавария" одержала непростую победу над АЕКом в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде обыграла АЕК. Победу мюнхенцам принесли голы Хави Мартинеса и Роберта Левандовски.

АЕК Греция – "Бавария" Германия - 0:2 (0:0)

Голы: Мартинес, 61 - 0:1, Левандовски, 63 - 0:2

АЕК: Баркас, Чигринский, Ламбропулос, Хульт, Бакакис, Манталос (Алеф, 76), Симойнш, Бакасетас, Галанопулос (Родриго Гало, 84), Клонаридис (Бойе, 64), Понсе.

"Бавария": Нойер, Зюле, Рафинья, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Роббен, Хамес (Горетцка, 62), Гнабри (Мюллер, 75), Левандовски (Вагнер, 84).

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