"Бавария" одержала непростую победу над АЕКом в Лиге Чемпионов
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде обыграла АЕК. Победу мюнхенцам принесли голы Хави Мартинеса и Роберта Левандовски.
АЕК Греция – "Бавария" Германия - 0:2 (0:0)
Голы: Мартинес, 61 - 0:1, Левандовски, 63 - 0:2
АЕК: Баркас, Чигринский, Ламбропулос, Хульт, Бакакис, Манталос (Алеф, 76), Симойнш, Бакасетас, Галанопулос (Родриго Гало, 84), Клонаридис (Бойе, 64), Понсе.
"Бавария": Нойер, Зюле, Рафинья, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Роббен, Хамес (Горетцка, 62), Гнабри (Мюллер, 75), Левандовски (Вагнер, 84).
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|5
|4
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|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
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|10
|3
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|4
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|Группа D
|М
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|1
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|6
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|8
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|4
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|6
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|М
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|1
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|6
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|2
|Спортинг Лиссабон
|6
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|3
|Ворскла
|6
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|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
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|М
|О
|1
|Севилья
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|12
|2
|Краснодар
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|12
|3
|Стандард Льеж
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|10
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|6
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|М
|О
|1
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|11
|2
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|9
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|4
|Яблонец
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|М
|О
|1
|Челси
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|2
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|6
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|4
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