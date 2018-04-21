"Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

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"Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 31-го тура Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" 2:5

Голы: Ут, 14 - 0:1, Гнабри, 35 - 0:2, Кадержабек, 45 - 0:3, Ут, 59 - 0:4, Кейта, 59 - 1:4, Рупп, 64 - 1:5, Упамекано, 88 - 2:5

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан (Упамекано, 62), Бернардо, Клостерманн, Конате, Брума (Огюстен, 46), Ильзанкер (Кейта, 46), Демме, Форсберг, Лукман, Вернер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 46), Шульц, Гриллич (Демирбай, 56), Амири, Гнабри (Рупп, 54), Кадержабек, Ут, Крамарич.

Предупреждения: Гриллич (48), Шульц (63).

Удаление: Форсберг (47).


"Айнтрахт" – "Герта" 0:3

Голы: Зельке (пен), 57 - 0:1, Лекки, 77 - 0:2, Эссвайн, 90 - 0:3

"Айнтрахт": Градецки, Русс (Виллемс, 66), Чендлер, да Кошта, Абраам, Гачинович, Хасебе, де Гузман (Маскарель, 40), Баркок (Фабиан, 60), Йович, Аллер.

"Герта": Ярстейн, Рекик (Лустенбергер, 88), Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Дарида, Шелбред, Дуда (Калу, 58), Лазаро, Лекки, Зельке (Эссвайн, 86).

Предупреждения: Маскарель (75), Зельке (81).

Удаление: Хасебе (79).


"Гамбург" – "Фрайбург" 1:0

Гол: Холтби, 54 - 1:0

"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Юнг, Холтби, Штайнман (Экдаль, 74), Хунт, Костич, Ито (Джатта, 87), Вальдшмидт (Вуд, 56).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Хефлер, Шустер (Кох, 77), Хаберер (Кат, 69), Кляйндинст, Петерсен, Хелер (Франтц, 64).

Предупреждения: Сеюнджю (5), Штайнман (43), Кюблер (58), Экдаль (82).

Удаление: Сеюнджю (71).


"Ганновер" – "Бавария" 0:3

Голы: Мюллер, 57 - 0:1, Левандовски, 73 - 0:2, Руди, 89 - 0:3

"Ганновер": Чаунер, Альборноз, Элез, Сане, Зорг, Бакалож (Фоссум, 69), Швеглер (Майер, 81), Бебу, Хюберс, Фюллькруг, Харник (Саренрен-Базее, 64).

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Рафинья, Май, Бернат, Руди, Хамес (Мартинес, 72), Роббен (Мюллер, 46), Алькантара, Зюле, Вагнер (Левандовски, 67).

Предупреждение: Зорг (85).


"Штутгарт" – "Вердер" 2:0

Голы: Гентнер, 13 - 1:0, Озджан, 90 - 2:0

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Донис, 67), Павар, Гинчек (Озджан, 58), Гомес (Каминьски, 82).

"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Гондорф (Юнузович, 71), Кайнц (Рашица, 62), Бельфодиль (Юханнссон, 71), Крузе.

Предупреждения: Кайнц (7), Баргфреде (39), Гинчек (54). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 30 55
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
18 Кельн 30 21
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