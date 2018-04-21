"Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 31-го тура Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" 2:5
Голы: Ут, 14 - 0:1, Гнабри, 35 - 0:2, Кадержабек, 45 - 0:3, Ут, 59 - 0:4, Кейта, 59 - 1:4, Рупп, 64 - 1:5, Упамекано, 88 - 2:5
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан (Упамекано, 62), Бернардо, Клостерманн, Конате, Брума (Огюстен, 46), Ильзанкер (Кейта, 46), Демме, Форсберг, Лукман, Вернер.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 46), Шульц, Гриллич (Демирбай, 56), Амири, Гнабри (Рупп, 54), Кадержабек, Ут, Крамарич.
Предупреждения: Гриллич (48), Шульц (63).
Удаление: Форсберг (47).
"Айнтрахт" – "Герта" 0:3
Голы: Зельке (пен), 57 - 0:1, Лекки, 77 - 0:2, Эссвайн, 90 - 0:3
"Айнтрахт": Градецки, Русс (Виллемс, 66), Чендлер, да Кошта, Абраам, Гачинович, Хасебе, де Гузман (Маскарель, 40), Баркок (Фабиан, 60), Йович, Аллер.
"Герта": Ярстейн, Рекик (Лустенбергер, 88), Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Дарида, Шелбред, Дуда (Калу, 58), Лазаро, Лекки, Зельке (Эссвайн, 86).
Предупреждения: Маскарель (75), Зельке (81).
Удаление: Хасебе (79).
"Гамбург" – "Фрайбург" 1:0
Гол: Холтби, 54 - 1:0
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Юнг, Холтби, Штайнман (Экдаль, 74), Хунт, Костич, Ито (Джатта, 87), Вальдшмидт (Вуд, 56).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Хефлер, Шустер (Кох, 77), Хаберер (Кат, 69), Кляйндинст, Петерсен, Хелер (Франтц, 64).
Предупреждения: Сеюнджю (5), Штайнман (43), Кюблер (58), Экдаль (82).
Удаление: Сеюнджю (71).
"Ганновер" – "Бавария" 0:3
Голы: Мюллер, 57 - 0:1, Левандовски, 73 - 0:2, Руди, 89 - 0:3
"Ганновер": Чаунер, Альборноз, Элез, Сане, Зорг, Бакалож (Фоссум, 69), Швеглер (Майер, 81), Бебу, Хюберс, Фюллькруг, Харник (Саренрен-Базее, 64).
"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Рафинья, Май, Бернат, Руди, Хамес (Мартинес, 72), Роббен (Мюллер, 46), Алькантара, Зюле, Вагнер (Левандовски, 67).
Предупреждение: Зорг (85).
"Штутгарт" – "Вердер" 2:0
Голы: Гентнер, 13 - 1:0, Озджан, 90 - 2:0
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа, Аого, Гентнер, Аскасибар, Томми (Донис, 67), Павар, Гинчек (Озджан, 58), Гомес (Каминьски, 82).
"Вердер": Павленка, Велькович, Фридль, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Гондорф (Юнузович, 71), Кайнц (Рашица, 62), Бельфодиль (Юханнссон, 71), Крузе.
Предупреждения: Кайнц (7), Баргфреде (39), Гинчек (54). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|78
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Байер Леверкузен
|31
|51
|5
|Хоффенхайм
|31
|49
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|31
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|30
|21