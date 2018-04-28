"Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги

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"Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Гамбург" 1:3

Голы: Вуд (пен), 43 - 0:1, Холтби, 45 - 0:2, Брекало, 78 - 1:2, Вальдшмидт, 90 - 1:3

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Удуохай, Виллиам, Тиссеран (Базур, 12), Блашчиковски (Малли, 75), Гилавоги, Штеффен, Арнольд, Верхаг (Брекало, 46), Ориги.

"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Холтби, Штайнман, Хунт (Экдаль, 68), Костич, Ито (Джатта, 85), Вуд (Вальдшмидт, 77).

Предупреждения: Верхаг (44), Кнохе (51), Поллерсбек (67), Брекало (84).


"Шальке" – "Боруссия" М 1:1

Голы: Раффаэл, 32 - 0:1, Калиджури (пен), 45 - 1:1

"Шальке": Фэрманн, Шопф, Керер, Налдо, Бенталеб, Стамбули, Коноплянка, Горетцка, Харит (Маккенни, 64), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 82).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Траоре, 79), Крамер, Закария (Штробль, 60), Азар, Штиндль (Кюизанс, 39), Раффаэл.

Предупреждения: Вендт (26), Закария (38), Крамер (45), Вестергор (65), Ди Санто (84).

Удаление: Бенталеб (12).  


"Герта" – "Аугсбург" 2:2

Голы: Грегорич, 32 - 0:1, Кордова, 61 - 0:2, Ибишевич (пен), 84 - 1:2, Зельке, 87 - 2:2

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик (Дуда, 61), Рекик, Лекки, Дарида, Шелбред (Ибишевич, 71), Лазаро, Зельке, Калу (Дардаи, 71).

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Грегорич (Кордова, 59), Моравек (Янкер, 82), Каюби, Хедира, Рихтер, Финнбогасон (Хеллер, 76).

Предупреждения: Кордова (77), Каюби (78).


"Бавария" – "Айнтрахт" 4:1

Голы: Дорш, 43 - 1:0, Вагнер, 76 - 2:0, Аллер, 78 - 2:1, Рафинья, 87 - 3:1, Зюле, 90 - 4:1

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Май, Бернат, Дорш, Киммих (Рафинья, 46), Руди, Толиссо, Шабани (Алькантара, 56), Вагнер, Эвина (Зюле, 66).

"Айнтрахт": Градецки, Виллемс, Абраам (Русс, 46), Фалетт, да Кошта, Гачинович (Чавар, 59), Маскарель, Фабиан, Вольф, Йович, Хргота (Аллер, 65).


"Фрайбург" – "Кельн" 3:2

Голы: Петерсен, 14 - 1:0, Петерсен, 52 - 2:0, Битенкур, 82 - 2:1, Битенкур, 87 - 2:2, Хелер, 90 - 3:2

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Кемпф, Франтц (Хаберер, 54), Шустер (Кох, 82), Хефлер, Террацино, Кляйндинст, Петерсен (Хелер, 72).

"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер, Риссе, Битенкур, Хандверкер (Козьелло, 63), Осако (Писарро, 79), Теродде (Кордоба, 63).

Предупреждения: Осако (45), Террацино (45), Хегер (45), Хорхе Мере (65), Кох (88). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
14 Фрайбург 32 33
15 Вольфсбург 32 30
16 Майнц 05 31 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
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