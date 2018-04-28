"Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Гамбург" 1:3
Голы: Вуд (пен), 43 - 0:1, Холтби, 45 - 0:2, Брекало, 78 - 1:2, Вальдшмидт, 90 - 1:3
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Удуохай, Виллиам, Тиссеран (Базур, 12), Блашчиковски (Малли, 75), Гилавоги, Штеффен, Арнольд, Верхаг (Брекало, 46), Ориги.
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Холтби, Штайнман, Хунт (Экдаль, 68), Костич, Ито (Джатта, 85), Вуд (Вальдшмидт, 77).
Предупреждения: Верхаг (44), Кнохе (51), Поллерсбек (67), Брекало (84).
"Шальке" – "Боруссия" М 1:1
Голы: Раффаэл, 32 - 0:1, Калиджури (пен), 45 - 1:1
"Шальке": Фэрманн, Шопф, Керер, Налдо, Бенталеб, Стамбули, Коноплянка, Горетцка, Харит (Маккенни, 64), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 82).
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Траоре, 79), Крамер, Закария (Штробль, 60), Азар, Штиндль (Кюизанс, 39), Раффаэл.
Предупреждения: Вендт (26), Закария (38), Крамер (45), Вестергор (65), Ди Санто (84).
Удаление: Бенталеб (12).
"Герта" – "Аугсбург" 2:2
Голы: Грегорич, 32 - 0:1, Кордова, 61 - 0:2, Ибишевич (пен), 84 - 1:2, Зельке, 87 - 2:2
"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик (Дуда, 61), Рекик, Лекки, Дарида, Шелбред (Ибишевич, 71), Лазаро, Зельке, Калу (Дардаи, 71).
"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Грегорич (Кордова, 59), Моравек (Янкер, 82), Каюби, Хедира, Рихтер, Финнбогасон (Хеллер, 76).
Предупреждения: Кордова (77), Каюби (78).
"Бавария" – "Айнтрахт" 4:1
Голы: Дорш, 43 - 1:0, Вагнер, 76 - 2:0, Аллер, 78 - 2:1, Рафинья, 87 - 3:1, Зюле, 90 - 4:1
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Май, Бернат, Дорш, Киммих (Рафинья, 46), Руди, Толиссо, Шабани (Алькантара, 56), Вагнер, Эвина (Зюле, 66).
"Айнтрахт": Градецки, Виллемс, Абраам (Русс, 46), Фалетт, да Кошта, Гачинович (Чавар, 59), Маскарель, Фабиан, Вольф, Йович, Хргота (Аллер, 65).
"Фрайбург" – "Кельн" 3:2
Голы: Петерсен, 14 - 1:0, Петерсен, 52 - 2:0, Битенкур, 82 - 2:1, Битенкур, 87 - 2:2, Хелер, 90 - 3:2
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Кемпф, Франтц (Хаберер, 54), Шустер (Кох, 82), Хефлер, Террацино, Кляйндинст, Петерсен (Хелер, 72).
"Кельн": Хорн, Марох, Хорхе Мере, Хайнц, Хектор, Хегер, Риссе, Битенкур, Хандверкер (Козьелло, 63), Осако (Писарро, 79), Теродде (Кордоба, 63).
Предупреждения: Осако (45), Террацино (45), Хегер (45), Хорхе Мере (65), Кох (88). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|81
|2
|Шальке
|32
|57
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|32
|51
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|46
|8
|Штутгарт
|32
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|44
|10
|Герта
|32
|43
|11
|Аугсбург
|32
|41
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Фрайбург
|32
|33
|15
|Вольфсбург
|32
|30
|16
|Майнц 05
|31
|30
|17
|Гамбург
|32
|28
|18
|Кельн
|32
|22