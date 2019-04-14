"Бавария" одержала победу над "Фортуной"
В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде обыграла "Фортуну".
"Бавария" лидирует в чемпионате, опережая "Боруссию" на одно очко.
"Фортуна" - "Бавария" 1:4
Голы: Коман, 15 - 0:1, Коман, 41 - 0:2, Гнабри, 55 - 0:3, Лукебакио (пен), 89 - 1:3, Горетцка, 90 - 1:4
"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Хоффманн, Штегер, Циммерманн, Баркок, Зоботтка (Моралес, 67), Раман, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80).
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Киммих, Зюле, Алаба, Хуммельс, Коман, Алькантара, Мартинес, Гнабри (Хамес, 80), Левандовски, Мюллер (Горетцка, 70).
Предупреждение: Айхан (20).
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Йович стал приоритетной целью "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|2
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14