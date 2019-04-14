"Бавария" одержала победу над "Фортуной"

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"Бавария" одержала победу над "Фортуной"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде обыграла "Фортуну".

"Бавария" лидирует в чемпионате, опережая "Боруссию" на одно очко.

"Фортуна" - "Бавария" 1:4

Голы: Коман, 15 - 0:1, Коман, 41 - 0:2, Гнабри, 55 - 0:3, Лукебакио (пен), 89 - 1:3, Горетцка, 90 - 1:4

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Хоффманн, Штегер, Циммерманн, Баркок, Зоботтка (Моралес, 67), Раман, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Киммих, Зюле, Алаба, Хуммельс, Коман, Алькантара, Мартинес, Гнабри (Хамес, 80), Левандовски, Мюллер (Горетцка, 70).

Предупреждение: Айхан (20).

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 47
7 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 46
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 45
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 29 35
12 Майнц 05 Майнц 05 29 33
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Шальке Шальке 29 27
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 29 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 29 14
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