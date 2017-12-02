"Бавария" одержала победу над "Ганновером" и другие результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундбайер леверкузенхоффенхайм

"Бавария" одержала победу над "Ганновером" и другие результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" – "Ганновер" 3:1

Голы: Видаль, 17 - 1:0, Бенсхоп, 35 - 1:1, Коман, 67 - 2:1, Левандовски (пен), 87 - 3:1

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 58), Видаль, Киммих, Хамес, Коман, Мюллер (Алаба, 81), Левандовски.

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Альборноз, 80), Антон, Остжолек, Сане, Бакалож, Шмидебах (Фоссум, 46), Клаус, Корб, Бенсхоп (Харник, 68), Фюллькруг.

Предупреждения: Ульрайх (26), Бакалож (33), Корб (45), Мюллер (59).


"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" 4:0

Голы: Амири, 13 - 1:0, Гнабри, 52 - 2:0, Гнабри, 62 - 3:0, Ут, 87 - 4:0

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хюбнер (Нордтвейт, 76), Кадержабек, Пош, Гайгер, Цубер, Амири (Демирбай, 70), Рупп, Гнабри (Крамарич, 65), Ут.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн (Брума, 46), Упамекано (Ильзанкер, 46), Кампль, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен (Огюстен, 70), Вернер.

Предупреждения: Гайгер (17), Ут (30).


"Байер" – "Боруссия" Д 1:1

Голы: Фолланд, 30 - 1:0, Ярмоленко, 73 - 1:1

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс (Рецос, 46), Бендер, Хавертц, Арангис (Баумгартлингер, 62), Брандт, Бендер, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78).

"Боруссия" Д: Бюрки, Суботич, Шмельцер, Геррейру, Папастатопулос, Пулишич, Вайгль (Дауд, 65), Филипп (Шюррле, 8), Шахин, Ярмоленко, Кастро (Кагава, 44).

Предупреждения: Шахин (39), Шмельцер (46), Хавертц (86), Суботич (88).

Удаление: Венделл (41).


"Майнц" – "Аугсбург" 1:3

Голы: Грегорич, 22 - 0:1, Финнбогасон (пен), 43 - 0:2, Хольтманн, 85 - 1:2, Финнбогасон, 86 - 1:3

"Майнц": Центнер, Диалло, Белль, Донати (Фишер, 76), Хольтманн, Латца, Гбамен, Озтуналы (Сердар, 46), Максим, Де Бласис (Берггрен, 46), Кодро.

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Макс, Опаре, Гауэлеу, Байер, Гу Чжа Чхоль (Данзо, 59), Каюби, Томми (Хеллер, 39), Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 88).

Предупреждения: Латца (52), Диалло (69), Опаре (71), Фишер (87).


"Вердер" – "Штутгарт" 1:0

Гол: Крузе, 45 - 1:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде (Сане, 74), Бартельс (Кайнц, 85), Эггештайн, Юнузович, Крузе.

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа (Теродде, 61), Павар, Брекало, Аскасибар, Озджан (Аколо, 70), Гентнер, Бек, Асано (Донис, 57).

Предупреждения: Аскасибар (34), Баргфреде (38), Мойсандер (81). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Герта 14 17
12 Штутгарт 14 17
13 Майнц 05 14 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов