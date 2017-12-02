"Бавария" одержала победу над "Ганновером" и другие результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" – "Ганновер" 3:1
Голы: Видаль, 17 - 1:0, Бенсхоп, 35 - 1:1, Коман, 67 - 2:1, Левандовски (пен), 87 - 3:1
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 58), Видаль, Киммих, Хамес, Коман, Мюллер (Алаба, 81), Левандовски.
"Ганновер": Чаунер, Зорг (Альборноз, 80), Антон, Остжолек, Сане, Бакалож, Шмидебах (Фоссум, 46), Клаус, Корб, Бенсхоп (Харник, 68), Фюллькруг.
Предупреждения: Ульрайх (26), Бакалож (33), Корб (45), Мюллер (59).
"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" 4:0
Голы: Амири, 13 - 1:0, Гнабри, 52 - 2:0, Гнабри, 62 - 3:0, Ут, 87 - 4:0
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хюбнер (Нордтвейт, 76), Кадержабек, Пош, Гайгер, Цубер, Амири (Демирбай, 70), Рупп, Гнабри (Крамарич, 65), Ут.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн (Брума, 46), Упамекано (Ильзанкер, 46), Кампль, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен (Огюстен, 70), Вернер.
Предупреждения: Гайгер (17), Ут (30).
"Байер" – "Боруссия" Д 1:1
Голы: Фолланд, 30 - 1:0, Ярмоленко, 73 - 1:1
"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс (Рецос, 46), Бендер, Хавертц, Арангис (Баумгартлингер, 62), Брандт, Бендер, Бэйли, Фолланд (Бельараби, 78).
"Боруссия" Д: Бюрки, Суботич, Шмельцер, Геррейру, Папастатопулос, Пулишич, Вайгль (Дауд, 65), Филипп (Шюррле, 8), Шахин, Ярмоленко, Кастро (Кагава, 44).
Предупреждения: Шахин (39), Шмельцер (46), Хавертц (86), Суботич (88).
Удаление: Венделл (41).
"Майнц" – "Аугсбург" 1:3
Голы: Грегорич, 22 - 0:1, Финнбогасон (пен), 43 - 0:2, Хольтманн, 85 - 1:2, Финнбогасон, 86 - 1:3
"Майнц": Центнер, Диалло, Белль, Донати (Фишер, 76), Хольтманн, Латца, Гбамен, Озтуналы (Сердар, 46), Максим, Де Бласис (Берггрен, 46), Кодро.
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Макс, Опаре, Гауэлеу, Байер, Гу Чжа Чхоль (Данзо, 59), Каюби, Томми (Хеллер, 39), Грегорич, Финнбогасон (Кордова, 88).
Предупреждения: Латца (52), Диалло (69), Опаре (71), Фишер (87).
"Вердер" – "Штутгарт" 1:0
Гол: Крузе, 45 - 1:0
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде (Сане, 74), Бартельс (Кайнц, 85), Эггештайн, Юнузович, Крузе.
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Инсуа (Теродде, 61), Павар, Брекало, Аскасибар, Озджан (Аколо, 70), Гентнер, Бек, Асано (Донис, 57).
Предупреждения: Аскасибар (34), Баргфреде (38), Мойсандер (81). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Герта
|14
|17
|12
|Штутгарт
|14
|17
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3