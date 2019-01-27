"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"

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"Бавария" одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив "Штутгарт"

В 19-м туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Штутгарт" со счетом 4:1. Победу мюнхенскому суперклубу принесли голы Тьяго Алькантары, Леона Горетцки и Роберта Левандовски, а также автогол Кристиана Гентнера. Единственный гол у гостей на счету Анастасиоса Дониса.

Благодаря победе "Бавария" вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на шесть очков. "Штутгарт" остался в зоне вылета на 16-м месте.

"Бавария" – "Штутгарт" - 4:1 (1:1)
Голы: Алькантара, 5 - 1:0, Донис, 26 - 1:1, Гентнер (автогол) - 2:1, Горетцка, 71 - 3:1, Левандовски, 84 - 4:1

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Мартинес (Гнабри, 46), Алькантара, Горетцка, Коман (Дэвис, 86), Левандовски, Мюллер (Хамес, 75).

"Штутгарт": Цилер, Кабак, Инсуа, Бек, Кемпф, Эссвайн (Соса, 90), Гентнер, Аскасибар, Цубер (Дидави, 87), Гонсалес, Донис (Томми, 74).

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