"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде переиграла "Аугсбург" со счётом 3:2. Дубль в свой актив записал Кингсли Коман, ещё один точный выстрел на счету Давида Алабы, в составе "фуггеров" отличился Чжи Дон Вон, также был забит автогол, автором которого стал Леон Горетцка.
"Аугсбург" – "Бавария" - 2:3
Голы: Горетцка, 1 (автогол) - 1:0, Коман, 17 - 1:1, Чжи Дон Вон, 23 - 2:1, Коман, 45 - 2:2, Алаба, 53 - 2:3.
"Аугсбург": Кобель, Данзо, Оксфорд, Стафилидис (Рихтер, 69), Макс, Хедира, Шмид, Грегорич, Моравек (Ку Чжа Чхоль, 78), Чжи Дон Вон, Кордова.
"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Хамес (Мюллер, 56), Алькантара (Мартинес, 82), Гнабри (Рибери, 64), Горетцка, Коман, Левандовски.
Набрав три очка, "Бавария" приблизилась к лидирующей дортмундской "Боруссии" на расстояние в два очка. Что касается "Аугсбурга", то они продолжают балансировать над зоной вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12