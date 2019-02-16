"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

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"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде переиграла "Аугсбург" со счётом 3:2. Дубль в свой актив записал Кингсли Коман, ещё один точный выстрел на счету Давида Алабы, в составе "фуггеров" отличился Чжи Дон Вон, также был забит автогол, автором которого стал Леон Горетцка.

"Аугсбург" – "Бавария" - 2:3

Голы: Горетцка, 1 (автогол) - 1:0, Коман, 17 - 1:1, Чжи Дон Вон, 23 - 2:1, Коман, 45 - 2:2, Алаба, 53 - 2:3.

"Аугсбург": Кобель, Данзо, Оксфорд, Стафилидис (Рихтер, 69), Макс, Хедира, Шмид, Грегорич, Моравек (Ку Чжа Чхоль, 78), Чжи Дон Вон, Кордова.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Хамес (Мюллер, 56), Алькантара (Мартинес, 82), Гнабри (Рибери, 64), Горетцка, Коман, Левандовски.

Набрав три очка, "Бавария" приблизилась к лидирующей дортмундской "Боруссии" на расстояние в два очка. Что касается "Аугсбурга", то они продолжают балансировать над зоной вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча. | http://soccernews.ru

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