"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё четыре матча. Выделим домашнюю победу "Баварии" над "Вердером", которая закрепила лидерство мюнхенской команды в чемпионате.
"Бавария" – "Вердер" - 1:0
Гол: 1:0 – 75 Зюле.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Гнабри (Саншеш, 87), Коман, Мартинес (Горетцка, 59), Алькантара, Левандовски, Мюллер (Рибери, 71).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Мевальд (Лангкамп, 60), Шахин (Писарро, 81), Эггештайн, Классен, Рашица (Осако, 73), Крузе.
Удаление: Велькович (58).
"Аугсбург" – "Штутгарт" - 6:0
Голы: 1:0 – 11 Хедира, 2:0 – 18 Хан, 3:0 – 29 Макс, 4:0 – 53 Рихтер, 5:0 – 58 Макс, 6:0 – 68 Рихтер.
"Аугсбург": Люте, Данзо, Стафилидис, Гауэлеу (Оксфорд, 64), Макс, Байер, Шмид, Грегорич, Хан, Рихтер (Шибер, 79), Хедира (Моравек, 37).
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Павар, Кемпф, Инсуа (Донис, 46), Цубер, Кастро, Эссвайн (Дидави, 46), Кабак, Гомес, Гонсалес.
"Байер" – "Нюрнберг" - 2:0
Голы: 1:0 – 61 Аларио, 2:0 – 86 Фолланд.
"Байер": Градецки, Та, Бендер, Вайзер, Венделл, Хавертц (Кор, 87), Баумгартлингер, Брандт (Паулиньо, 90), Арангис, Бэйли (Аларио, 34), Фолланд.
"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Эвертон (Марграйттер, 79), Бауэр, Левен, Эррас, Керк (Мисидьян, 62), Беренс, Матеус Перейра, Исхак (Тилльманн, 75).
"Майнц" – "Фортуна" - 3:1
Голы: 1:0 – 1 Матета, 1:1 – 19 Лукебакио, 2:1 – 67 Онисиво, 3:1 – 87 Матета.
"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Донати, Ниакате, Хак (Максим, 59), Квайсон (Баку, 71), Латца (Кунде, 88), Боэтиюс, Гбамен, Онисиво, Матета.
"Фортуна": Рензинг, Айхан, Каминьски, Зуттнер, Хоффманн, Штегер, Циммерманн, Лукебакио (Караман, 76), Моралес (Баркок, 71), Раман (Дукш, 81), Ковнацки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14