"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

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"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё четыре матча. Выделим домашнюю победу "Баварии" над "Вердером", которая закрепила лидерство мюнхенской команды в чемпионате.

"Бавария" – "Вердер" - 1:0

Гол: 1:0 – 75 Зюле.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба, Гнабри (Саншеш, 87), Коман, Мартинес (Горетцка, 59), Алькантара, Левандовски, Мюллер (Рибери, 71).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Мевальд (Лангкамп, 60), Шахин (Писарро, 81), Эггештайн, Классен, Рашица (Осако, 73), Крузе.

Удаление: Велькович (58).
 

"Аугсбург" – "Штутгарт" - 6:0

Голы: 1:0 – 11 Хедира, 2:0 – 18 Хан, 3:0 – 29 Макс, 4:0 – 53 Рихтер, 5:0 – 58 Макс, 6:0 – 68 Рихтер.

"Аугсбург": Люте, Данзо, Стафилидис, Гауэлеу (Оксфорд, 64), Макс, Байер, Шмид, Грегорич, Хан, Рихтер (Шибер, 79), Хедира (Моравек, 37).

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Павар, Кемпф, Инсуа (Донис, 46), Цубер, Кастро, Эссвайн (Дидави, 46), Кабак, Гомес, Гонсалес.
 

"Байер" – "Нюрнберг" - 2:0

Голы: 1:0 – 61 Аларио, 2:0 – 86 Фолланд.

"Байер": Градецки, Та, Бендер, Вайзер, Венделл, Хавертц (Кор, 87), Баумгартлингер, Брандт (Паулиньо, 90), Арангис, Бэйли (Аларио, 34), Фолланд.

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Ляйбольд, Эвертон (Марграйттер, 79), Бауэр, Левен, Эррас, Керк (Мисидьян, 62), Беренс, Матеус Перейра, Исхак (Тилльманн, 75).
 

"Майнц" – "Фортуна" - 3:1

Голы: 1:0 – 1 Матета, 1:1 – 19 Лукебакио, 2:1 – 67 Онисиво, 3:1 – 87 Матета.

"Майнц": Мюллер, Аарон Мартин, Донати, Ниакате, Хак (Максим, 59), Квайсон (Баку, 71), Латца (Кунде, 88), Боэтиюс, Гбамен, Онисиво, Матета.

"Фортуна": Рензинг, Айхан, Каминьски, Зуттнер, Хоффманн, Штегер, Циммерманн, Лукебакио (Караман, 76), Моралес (Баркок, 71), Раман (Дукш, 81), Ковнацки.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 47
7 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 46
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 45
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 29 37
11 Герта Герта 29 35
12 Майнц 05 Майнц 05 29 33
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Аугсбург Аугсбург 29 28
15 Шальке Шальке 29 27
16 Штутгарт Штутгарт 29 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 29 18
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