"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано

Мюнхенская "Бавария" официально подтвердила трансфер защитника "Лейпцига" Дайота Упамекано, сообщается на сайте клуба. Футболист присоединится к команде 1 июля 2021 года.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

"Счастливы, что смогли подписать Дайота. Мы уверены, что он будет важной частью нашей команды в последующие годы", — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.