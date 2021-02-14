"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано

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"Бавария" официально объявила о подписании УпамеканоМюнхенская "Бавария" официально подтвердила трансфер защитника "Лейпцига" Дайота Упамекано, сообщается на сайте клуба. Футболист присоединится к команде 1 июля 2021 года.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

"Счастливы, что смогли подписать Дайота. Мы уверены, что он будет важной частью нашей команды в последующие годы", — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Напомним, 22-летний футболист выступал в "Лейпциге" с начала 2017 года. "Быки" получат за переход игрока отступные в размере 42,5 миллиона евро.

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