"Бавария" официально объявила о подписании Упамекано
Мюнхенская "Бавария" официально подтвердила трансфер защитника "Лейпцига" Дайота Упамекано, сообщается на сайте клуба. Футболист присоединится к команде 1 июля 2021 года.
Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.
"Счастливы, что смогли подписать Дайота. Мы уверены, что он будет важной частью нашей команды в последующие годы", — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
Напомним, 22-летний футболист выступал в "Лейпциге" с начала 2017 года. "Быки" получат за переход игрока отступные в размере 42,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20