"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру "Челси"

"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои. Соответствующее заявление сделал спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

"Мы бы хотели иметь в составе такого футболиста. Хадсон-Одои - отличный игрок, в котором наш клуб очень заинтересован. Он обладает невероятными качествами, блестяще использует свою скорость и дриблинг. Мне кажется, Каллум хорошо вписался бы в нашу команду. Это всё, что я пока могу сказать. Посмотрим, что получится" - приводит слова Салихамиджича Sky Sports.

Напомним, что "Бавария" готова заплатить за 18-летнего англичанина почти 39 миллионов евро. За ситуацией также следит туринский "Ювентус".

Не пропустите: Нико Ковач прокомментировал переход Павара в "Баварию". | http://soccernews.ru