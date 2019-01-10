"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру "Челси"

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"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру "Челси"

"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои. Соответствующее заявление сделал спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

"Мы бы хотели иметь в составе такого футболиста. Хадсон-Одои - отличный игрок, в котором наш клуб очень заинтересован. Он обладает невероятными качествами, блестяще использует свою скорость и дриблинг. Мне кажется, Каллум хорошо вписался бы в нашу команду. Это всё, что я пока могу сказать. Посмотрим, что получится" - приводит слова Салихамиджича Sky Sports.

Напомним, что "Бавария" готова заплатить за 18-летнего англичанина почти 39 миллионов евро. За ситуацией также следит туринский "Ювентус".

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