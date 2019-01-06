"Бавария" оформила первый зимний трансфер

Мюнхенская "Бавария" оформила первую сделку в текущее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "Рекордмастер" выкупил у "Далласа" защитника Криса Ричардса. За 18-летнего американца клуб выложил 1,32 миллиона евро, ещё 440 тысяч доступны в виде бонусов. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.

Напомним, что "Бавария" арендовала Ричардса прошлым летом, однако пока футболист не дебютировал за основную команду "ротен".

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