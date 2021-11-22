"Бавария" огласила заявку на матч с "Динамо" Киев в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Тренерский штаб мюнхенской "Баварии" во главе с Юлианом Нагельсманном огласил заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", сообщается в официальном твиттере немецкого клуба.
В Киев прилетят всего 18 футболистов, из которых трое являются вратарями. Несколько игроков отправлены на карантин, так как они не сделали вакцинацию от коронавируса.
Заявка "Баварии" выглядит так:
Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль.
Защитники: Павар, Ричардс, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу.
Полузащитники: Горецка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилман.
Нападающие: Коман, Сане, Мюллер, Левандовски.
Матч "Динамо" - "Бавария" состоится 23 ноября, и начнется в 21:45 мск.
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