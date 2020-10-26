"Бавария" огласила заявку на матч с "Локомотивом"

Тренерский штаб мюнхенской "Баварии" во главе с Ханси Фликом огласил заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом".

вратари: Нойер, Нюбель, Хофманн.

защитники: Зюле, Павар, Киммих, Сарр, Эрнандес, Алаба, Боатенг.

полузащитники: Мартинес, Горецка, Рока, Толиссо.



нападающие: Гнабри, Левандовски, Сане, Коста, Мюллер, Коман, Мусиала.

Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября в Москве на стадионе "РЖД Арена". В первом туре группового этапа "Бавария" дома разгромила "Атлетико" (4:0), а "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (2:2).

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