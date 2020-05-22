"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
Сегодня, 22 мая, "Бавария" сообщила о том, что пожертвовала 460 000 евро клубам региональной лиги, у который сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса.
Деньги были собраны с помощью болельщиков, которые отказались от возмещения клуба за сезонные абонементы.
Каждая команда получит 20 000 евро, а федерация - 100 000 евро.
Ранее сообщалось, что два игрока "Баварии" собрали и пожертвовали более 4 млн евро на борьбу с коронавирусом.
А еще: "Реал", "Бавария" и "Интер" примут участие в благотворительном турнире в 2021 году| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17