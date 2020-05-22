"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги

Сегодня, 22 мая, "Бавария" сообщила о том, что пожертвовала 460 000 евро клубам региональной лиги, у который сейчас финансовые трудности из-за пандемии коронавиурса.

Деньги были собраны с помощью болельщиков, которые отказались от возмещения клуба за сезонные абонементы.

Каждая команда получит 20 000 евро, а федерация - 100 000 евро.

Ранее сообщалось, что два игрока "Баварии" собрали и пожертвовали более 4 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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