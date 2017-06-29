"Бавария" оказала помощь Гвардиоле в возможном подписании одной из его главных трансферных целей

"Бавария" оказала помощь своему бывшему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, который в настоящее время возглавляет "Манчестер Сити", в возможном подписании одной из его главных трансферных целей.

Как информирует football.fr, отказ чемпиона Германии вести борьбу за форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса привел к тому, что на 28-летнего нападающего "канониров" остался лишь один претендент - "горожане". Такое решение "Баварии" позволяет "Сити" не только заполучить чилийца, но и добиться от "Арсенала" снижения его трансферной стоимости.

Напомним, голкипер "Манчестер Сити" может перебраться в "Наполи". | soccernews.ru