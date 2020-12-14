"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано

Теги манчестер ситибавария мюнхенрб лейпцигдайот упамеканотрансферы

"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано

Мюнхенская "Бавария" является фаворитом в борьбе за французского защитника РБ "Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает Get German Football News.

По сведениям издания, немецкий клуб в борьбе за француза опережает "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в контракте игрока составляет 42 миллиона евро. Также Упамекано входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Бавария" теряет Горетцку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА определился с новым главным тренером

ЦСКА определился с новым главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов