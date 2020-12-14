"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано
Мюнхенская "Бавария" является фаворитом в борьбе за французского защитника РБ "Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает Get German Football News.
По сведениям издания, немецкий клуб в борьбе за француза опережает "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в контракте игрока составляет 42 миллиона евро. Также Упамекано входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18