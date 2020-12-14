"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано

Мюнхенская "Бавария" является фаворитом в борьбе за французского защитника РБ "Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает Get German Football News.

По сведениям издания, немецкий клуб в борьбе за француза опережает "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в контракте игрока составляет 42 миллиона евро. Также Упамекано входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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