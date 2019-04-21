"Бавария" опережает "Реал" в борьбе за Эриксена
Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Баварии".
Как сообщает Daily Star, на данный момент именно мюнхенский клуб является лидером в борьбе за 27-летнего датчанина. Напомним, что ранее интерес к игроку проявлял "Реал".
Контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.
В этом сезоне Эриксен провел 44 игры, в которых отметился 8 голами и 17 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Майнц 05
|30
|36
|12
|Герта
|29
|35
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14