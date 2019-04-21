"Бавария" опережает "Реал" в борьбе за Эриксена

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Баварии".

Как сообщает Daily Star, на данный момент именно мюнхенский клуб является лидером в борьбе за 27-летнего датчанина. Напомним, что ранее интерес к игроку проявлял "Реал".

Контракт Эриксена со "шпорами" рассчитан до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В этом сезоне Эриксен провел 44 игры, в которых отметился 8 голами и 17 ассистами.

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