"Бавария" опережает "Реал" в гонке за Порро

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"Бавария" опережает "Реал" в гонке за Порро

Фото инстаграм Педро Порро

Правый защитник лиссабонского "Спортинга" Педро Порро заинтересовал европейские топ-клубы.

22-летнего футболиста, принадлежащего "Манчестер Сити", хотят заполучить "Реал" и "Бавария".

По информации Marca, на сегодняшний день "ротен" лидируют в гонке за испанским фулбеком, поскольку "сливочные" до сих пор не решили, нужно ли им усиление этой позиции.

В текущем сезоне Порро забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" нацелился на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru
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