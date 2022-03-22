"Бавария" опережает "Реал" в гонке за Порро

Фото инстаграм Педро Порро

Правый защитник лиссабонского "Спортинга" Педро Порро заинтересовал европейские топ-клубы.

22-летнего футболиста, принадлежащего "Манчестер Сити", хотят заполучить "Реал" и "Бавария".

По информации Marca, на сегодняшний день "ротен" лидируют в гонке за испанским фулбеком, поскольку "сливочные" до сих пор не решили, нужно ли им усиление этой позиции.

В текущем сезоне Порро забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 28 матчах. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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