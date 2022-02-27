"Бавария" определила четверых кандидатов на замену Зюле

Фото: инстаграм Маттиаса Гинтера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" рассматривает четырех кандидатов качестве замены защитнику Никласу Зюле, который летом перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, приоритетом "Баварии" является защитник "Челси" Андреас Кристенсен. Также в сферу интересов мюнхенцев входят Глейсон Бремер ("Торино"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах) и Нико Шлоттербек ("Фрайбург").

Ранее сообщалось, что Кристенсен предпочитает перейти в "Барселону". Летом его контракт с "Челси" завершится и он станет свободным агентом.

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