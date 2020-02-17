"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето

"Бавария" собирается летом купить как минимум четверых новых футболистов, сообщает Kicker.

По сведениям издания, в шорт-лист мюнхенского клуба входят защитник "Аякса" Сержиньо Дест, хавбек "Байера" Кай Хаверц, вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

При этом в отличие от предыдущего межсезонья "ротен" не намерены переплачивать за игрока "горожан", который до сих пор восстанавливается после тяжёлой травмы колена.

Рыночная стоимость Деста - 12 миллионов евро, Хаверца - 90 миллионов, Сане - 100 миллионов, Вернера - 75 миллионов.

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