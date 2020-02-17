"Бавария" определила четыре трансферные цели на лето
"Бавария" собирается летом купить как минимум четверых новых футболистов, сообщает Kicker.
По сведениям издания, в шорт-лист мюнхенского клуба входят защитник "Аякса" Сержиньо Дест, хавбек "Байера" Кай Хаверц, вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане и нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
При этом в отличие от предыдущего межсезонья "ротен" не намерены переплачивать за игрока "горожан", который до сих пор восстанавливается после тяжёлой травмы колена.
Рыночная стоимость Деста - 12 миллионов евро, Хаверца - 90 миллионов, Сане - 100 миллионов, Вернера - 75 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16