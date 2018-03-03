"Бавария" определила четырех кандидатов на замену Хайнкесу
"Бавария" продолжает поиски нового наставника для команды.
Как сообщает Spox, в список претендентов попали Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм"), Нико Ковач ("Айнтрахт") и Кристиан Штрайх ("Фрайбург").
Напомним, что нынешний тренер Юпп Хайнкес по окончании сезона снова завершит карьеру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Ганновер 96
|25
|32
|11
|Герта
|25
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|24
|17