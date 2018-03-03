"Бавария" определила четырех кандидатов на замену Хайнкесу

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"Бавария" определила четырех кандидатов на замену Хайнкесу

"Бавария" продолжает поиски нового наставника для команды.

Как сообщает Spox, в список претендентов попали Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн ("Хоффенхайм"), Нико Ковач ("Айнтрахт") и Кристиан Штрайх ("Фрайбург").

Напомним, что нынешний тренер Юпп Хайнкес по окончании сезона снова завершит карьеру.

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