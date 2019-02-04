"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу

"Бавария" определила двух кандидатов на замену своему главному тренеру Нико Ковачу, сообщает испанская пресса.

В случае увольнения хорватского наставника мюнхенский клуб постарается пригласить Жозе Моуринью или Хулена Лопетеги.

На сегодняшний день оба специалиста являются безработными: португалец в декабре покинул "Манчестер Юнайтед", а испанец в октябре ушёл из "Реала".

По итогам 20 туров "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 42 очка.

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