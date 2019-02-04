"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу
"Бавария" определила двух кандидатов на замену своему главному тренеру Нико Ковачу, сообщает испанская пресса.
В случае увольнения хорватского наставника мюнхенский клуб постарается пригласить Жозе Моуринью или Хулена Лопетеги.
На сегодняшний день оба специалиста являются безработными: португалец в декабре покинул "Манчестер Юнайтед", а испанец в октябре ушёл из "Реала".
По итогам 20 туров "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 42 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11