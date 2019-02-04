"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу

Теги бавария мюнхеннико ковачжозе моуриньюхулен лопетеги

"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу

"Бавария" определила двух кандидатов на замену своему главному тренеру Нико Ковачу, сообщает испанская пресса.

В случае увольнения хорватского наставника мюнхенский клуб постарается пригласить Жозе Моуринью или Хулена Лопетеги.

На сегодняшний день оба специалиста являются безработными: португалец в декабре покинул "Манчестер Юнайтед", а испанец в октябре ушёл из "Реала".

По итогам 20 туров "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 42 очка.

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