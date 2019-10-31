"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу

1 Теги бавария мюнхеннико ковачэрик тен хагмаурисио почеттинототтенхэмаякс

"Бавария" определила двух кандидатов на замену Нико Ковачу

В ближайшее время на тренерском мостике "Баварии" могут произойти изменения, сообщает Sport1.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с увольнением Нико Ковача, поскольку при нём команда выглядит недостаточно убедительно.

Если хорват будет отправлен в отставку, то "Бавария" постарается переманить из "Аякса" Эрика тен Хага, который с 2013 по 2015 год работал с дублем "ротен".

Отмечается, что кандидатура голландца находится в приоритете. Альтернатива - наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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Natalka17
Natalka17

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