"Бавария" определила основного кандидата на замену Хайнкесу

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"Бавария" определила основного кандидата на замену Хайнкесу

"Бавария" продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает Get French Football News, основным кандидатом на эту должность является наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. При нем клуб находится на 8-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.

Напомним, что нынешний тренер Юпп Хайнкес покинет клуб по окончанию сезона.

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