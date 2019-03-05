"Бавария" определила звёздного преемника для Роббена и Рибери

Теги бавария мюнхенреал мадридмарко асенсиотрансферы

"Бавария" определила звёздного преемника для Роббена и Рибери

"Бввария" намерена летом купить нового вингера, который станет заменой для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери.

Как сообщает испанская пресса, немецкий клуб претендует на атакующего полузащитника "Реала" Марко Асенсио

Представители "Баварии" в ближайшее время вступят в переговоры по трансферу 23-летнего испанца.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 124 матча, забил 26 голов и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".

Контракт футболиста с "бланкос" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" нашла усиление обороны в АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 54
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 24 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 39
8 Герта Герта 24 35
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 33
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 24 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 24 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 24 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов