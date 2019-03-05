"Бавария" определила звёздного преемника для Роббена и Рибери

"Бввария" намерена летом купить нового вингера, который станет заменой для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери.

Как сообщает испанская пресса, немецкий клуб претендует на атакующего полузащитника "Реала" Марко Асенсио.

Представители "Баварии" в ближайшее время вступят в переговоры по трансферу 23-летнего испанца.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 124 матча, забил 26 голов и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".

Контракт футболиста с "бланкос" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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