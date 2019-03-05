"Бавария" определила звёздного преемника для Роббена и Рибери
"Бввария" намерена летом купить нового вингера, который станет заменой для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери.
Как сообщает испанская пресса, немецкий клуб претендует на атакующего полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
Представители "Баварии" в ближайшее время вступят в переговоры по трансферу 23-летнего испанца.
Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 124 матча, забил 26 голов и сделал 15 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".
Контракт футболиста с "бланкос" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13