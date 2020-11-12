"Бавария" определилась с будущим Боатенга

Мюнхенская "Бавария" решила расстаться с центральным защитником Джеромом Боатенгом, утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, клуб не намерен продлевать с 32-летним футболистом истекающий по окончании нынешнего сезона контракт.

Таким образом, следующим летом немец станет свободным агентом и уйдёт в другую команду бесплатно. Интерес к нему проявляют "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".

Боатенг выступает за "Баварию" с июля 2011 года, сыграл 333 матча, забил 9 голов и сделал 24 ассиста.

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