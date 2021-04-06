"Бавария" определилась с будущим Боатенга

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"Бавария" определилась с будущим Боатенга

Фото инстаграм Джерома Боатенга

Руководство "Баварии" решило расстаться с центральным защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Kicker.

Контракт 32-летнего футболиста с "ротен" истекает в конце июня, и стороны не будут его продлевать.

Боатенг выступает за "Баварию" с 2011 года, сыграл 354 матча, забил 10 голов и сделал 25 ассистов.

По окончании этого сезона немец, выигравший с командой 24 трофея, получит статус свободного агента.

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