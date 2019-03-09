"Бавария" определилась с будущим Хамеса
Руководство "Баварии" определилось с будущим полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".
"Уверен, что в следующем сезоне он будет играть за "Баварию". Я являюсь большим поклонником Хамеса и думаю, что тренер Ковач разделяет моё мнение о его качествах и доволен им. Мы должны использовать эту опцию до 15 июня. Я должен пояснить, что здесь все довольны им", - цитирует председателя совета директоров мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге Goal.com.
Напомним, что у "Баварии" есть право выкупить колумбийца за 42 миллиона евро.
В текущем сезоне 27-летний Хамес сыграл 20 матчей в составе "ротен", забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Вердер Бремен
|25
|36
|9
|Герта
|24
|35
|10
|Хоффенхайм
|24
|34
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13