"Бавария" определилась с будущим Хамеса

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"Бавария" определилась с будущим Хамеса

Руководство "Баварии" определилось с будущим полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

"Уверен, что в следующем сезоне он будет играть за "Баварию". Я являюсь большим поклонником Хамеса и думаю, что тренер Ковач разделяет моё мнение о его качествах и доволен им. Мы должны использовать эту опцию до 15 июня. Я должен пояснить, что здесь все довольны им", - цитирует председателя совета директоров мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге Goal.com.

Напомним, что у "Баварии" есть право выкупить колумбийца за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний Хамес сыграл 20 матчей в составе "ротен", забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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