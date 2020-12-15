"Бавария" определилась с будущим Комана

"Бавария" хочет сохранить в составе вингера Кингсли Комана, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мюнхенский клуб обсуждает с футболистом возможность продления контракта до 2025 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона 2022/23.

Коман выступает за "Баварию" с августа 2015 года, сыграл 174 матча, забил 38 голов и сделал 43 ассиста.

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