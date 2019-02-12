"Бавария" определилась с будущим Мартинеса

Теги бавария мюнхенхави мартинес

"Бавария" определилась с будущим Мартинеса

Полузащитник Хави Мартинес встречался с руководством "Баварии" по поводу своего положения в команде. Об этом сообщает tz.de.

На ней председатель совета директоров Румменигге сообщил, что "Бавария" не собирается расставаться с 30-летним игроком этим летом. 

В текущем сезоне испанец участвовал в 13 матчах, чем очень недоволен. 

"Бавария" занимает 2 место в турнирной таблицы, имея в активе 45 очков. 

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