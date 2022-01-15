"Бавария" определилась с будущим Нойера

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"Бавария" определилась с будущим Нойера

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, стороны в скором времени должны заключить новое трёхлетнее соглашение.

Действующий договор звёздного голкипера с "ротен" истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Нойер сыграл за "Баварию" 25 матчей и пропустил 25 голов.

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