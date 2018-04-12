"Бавария" определилась с будущим Рибери

Мюнхенская "Бавария" определилась с будущим своего вингера Франка Рибери, информирует Kicker.

Так, по сведениям издания, в ближайшее время чемпионы Германии предложат французу продлить контракт до лета следующего года. При этом, в случае получения положительного ответа от 35-летнего игрока, ему придется пойти на потерю места в стартовом составе своей команды, так как в клубе планируют делать ставку на более молодых исполнителей.

В нынешнем сезоне Рибери забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за "Баварию".

Напомним, Мюллер ставит перед "Баварией" самые высокие цели в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru