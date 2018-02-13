"Бавария" определилась с будущим Видаля
Руководство "Баварии" определилось с будущим полузащитника Артуро Видаля, сообщает Bild.
По сведениям издания, боссы мюнхенского клуба решили следующим летом выставить на трансфер 30-летнего чилийца.
В "Баварии" считают, что Видаль не будет проходить в основной состав после прихода Леона Горетцки. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13