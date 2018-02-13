"Бавария" определилась с будущим Видаля

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"Бавария" определилась с будущим Видаля

Руководство "Баварии" определилось с будущим полузащитника Артуро Видаля, сообщает Bild.

По сведениям издания, боссы мюнхенского клуба решили следующим летом выставить на трансфер 30-летнего чилийца. 

В "Баварии" считают, что Видаль не будет проходить в основной состав после прихода Леона Горетцки. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года.

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