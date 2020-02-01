"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно

"Бавария" готова потратить 200 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, основными целями мюнхенского клуба являются полузащитник "Байера" Кай Хаверц и вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Напомним, что Сане был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом, однако трансфер сорвался из-за травмы футболиста.

В текущем сезоне Хаверц провел 24 матча, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами.

Читайте также: Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года. | http://soccernews.ru