"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно

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"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно

"Бавария" готова потратить 200 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, основными целями мюнхенского клуба являются полузащитник "Байера" Кай Хаверц и вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Напомним, что Сане был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом, однако трансфер сорвался из-за травмы футболиста.

В текущем сезоне Хаверц провел 24 матча, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами.

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