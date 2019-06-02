"Бавария" определилась с ценой на Боатенга
"Бавария" может расстаться с защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро. Президент "Баварии" Ули Хенесс считает, что игроку нужен новый вызов. Интерес к нему проявляет "Ювентус".
В минувшем сезоне 30-летний Боатенг провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Бавария" сделала новое предложение по Дибале. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с ценой на Боатенга
-
Ван Гал: "Де Лигту лучше перейти в "Манчестер Сити", а не в "Барселону"
-
Почеттино: "Не жалею, что выпустил Кейна в основе на финал Лиги Чемпионов"
-
Хамес близок к переходу в "Наполи"
-
ПСЖ нацелился на Кулибали
-
Lyavon стал победителем турнира прогнозов ЛЧ
-
Канисарес - о смерти Рейеса: "Он не заслуживает, чтобы его считали героем"
-
Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону"
-
"Челси" объявил об уходе Кэйхилла
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
Кафельников: "Блондинка чертовски хорошо смотрелась на поле в финале Лиги Чемпионов"
-
Чеферин: "Не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку"
-
Transfermarkt уменьшит стоимость Головина и Черышева
-
Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19
-
В "Ростове" назвали причину победы "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов
-
"Интер" готов заплатить за форварда ПСВ Бергвейна 40 миллионов евро
-
Клопп: "Мы пообещали с Гвардиолой надрать друг другу задницы"
-
1
Венгер: "Ливерпуль" провел очень-очень средний матч"
-
Неймар: "Обвинение в изнасиловании невероятно удивило меня"
-
Ван Дейка ни разу не обыграли в последних 64 матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19