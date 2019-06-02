"Бавария" определилась с ценой на Боатенга

"Бавария" может расстаться с защитником Джеромом Боатенгом, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро. Президент "Баварии" Ули Хенесс считает, что игроку нужен новый вызов. Интерес к нему проявляет "Ювентус".

В минувшем сезоне 30-летний Боатенг провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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