"Бавария" определилась с ценой на Хави Мартинеса

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"Бавария" определилась с ценой на Хави Мартинеса

"Бавария" огласила заинтересованным клубам стоимость полузащитника Хави Мартинеса.

По информации Sky Sport Germany, мюнхенцы готовы продать игрока за 6-8 миллионов евро.

32-летний испанец хочет вернуться в "Атлетик" из Бильбао, за который он выступал с 2006 по 2012 год.

Также у Мартинеса есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Там ему предлагают контракт на три сезона.

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