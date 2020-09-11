"Бавария" определилась с ценой на Хави Мартинеса

"Бавария" огласила заинтересованным клубам стоимость полузащитника Хави Мартинеса.

По информации Sky Sport Germany, мюнхенцы готовы продать игрока за 6-8 миллионов евро.

32-летний испанец хочет вернуться в "Атлетик" из Бильбао, за который он выступал с 2006 по 2012 год.

Также у Мартинеса есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Там ему предлагают контракт на три сезона.

Не пропустите: Алаба назвал "Баварии" требования по зарплате. | http://soccernews.ru