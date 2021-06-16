"Бавария" определилась с ценой на Комана

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"Бавария" определилась с ценой на Комана

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" готова продать французского форварда Кингсли Комана в летнее трансферное окно, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб оценивает футболиста в 80-90 миллионов евро. Француз хочет получать зарплату в размере 12 миллионов евро в год, но в клубе не собираются удовлетворять его требования.

В минувшем сезоне 25-летний Коман провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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