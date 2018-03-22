"Бавария" определилась с ценой на Левандовски

Мюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям сразу двух изданий - немецкого Bild и испанского AS - ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего нападающего в другой клуб, если взамен они получат не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Хаби Алонсо дал совет Левандовски. | soccernews.ru