"Бавария" определилась с ценой на Левандовски

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" определилась с ценой на ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям сразу двух изданий - немецкого Bild и испанского AS - ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего нападающего в другой клуб, если взамен они получат не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Хаби Алонсо дал совет Левандовски. | soccernews.ru

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