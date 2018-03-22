"Бавария" определилась с ценой на Левандовски
Мюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".
Так, по сведениям сразу двух изданий - немецкого Bild и испанского AS - ближайшим летом чемпионы Германии будут готовы отпустить 29-летнего нападающего в другой клуб, если взамен они получат не менее 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".
Напомним, Хаби Алонсо дал совет Левандовски. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче
-
Лучше не придумаешь! Россия откроет календарный год поединком против Бразилии
-
Ностальгируя по Мундиалю: Украина протестирует Саудовскую Аравию
-
Рональд Куман дебютирует во главе сборной: Нидерланды сыграют против Англии
-
Другая вселенная: что творится за пределами топ-5 чемпионатов Европы
Лента новостей
-
Форвард "МЮ" вошел в число приоритетных вариантов для "Реала"
-
Болт считает себя круче Месси
-
Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта"
-
"Реал" определился с ценой на Бэйла
-
Мотта дисквалифицирован на три матча
-
"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
-
Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио
-
Буффон сравнил Роналду и Месси
-
"Шахтёр" намерен подписать очередного бразильского хавбека
-
Тер Штеген: "Не стоит сравнивать меня с Месси"
-
"Тоттенхэм" нашёл замену Алдервейрелду
-
Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"
-
Кейн готов пойти на финансовые уступки ради перехода в "Реал"
-
Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Гильерме назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за чемпионство
-
Роналду озвучил "Реалу" свои требования по новому окладу
-
Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги
-
"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"
-
В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов
-
Луис Адриано: "Готов завершить карьеру в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18