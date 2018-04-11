"Бавария" определилась с ценой на Левандовски

Теги псжреал мадридбавария мюнхенчелсироберт левандовски

"Бавария" определилась с ценой на ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего форварда Роберта Левандовски, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, чемпионы Германии вполне могут пойти на расставание с 29-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

Отметим, что на поляка на сегодняшний день претендуют мадридский "Реал", лондонский "Челси", ПСЖ и один неназванный клуб.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Баварию".

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