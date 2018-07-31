"Бавария" определилась с ценой на Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" определилась с ценой на ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что план руководства немецкого гранда состоит в том, чтобы своими заявлениями о неготовности расставаться с 29-летним нападающим поднять на него цену. Таким образом, чемпион Германии рассчитывает выручить с продажи поляка этим летом не менее 150-ти миллионов евро.

Напомним, Ковач сообщил, что "Бавария" не продаст Левандовски. | soccernews.ru

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