"Бавария" определилась с ценой на Левандовски

Мюнхенская "Бавария" определилась с ценой на своего ведущего бомбардира Роберта Левандовски, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что план руководства немецкого гранда состоит в том, чтобы своими заявлениями о неготовности расставаться с 29-летним нападающим поднять на него цену. Таким образом, чемпион Германии рассчитывает выручить с продажи поляка этим летом не менее 150-ти миллионов евро.

Напомним, Ковач сообщил, что "Бавария" не продаст Левандовски. | soccernews.ru