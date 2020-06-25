"Бавария" определилась с ценой на Тьяго Алькантару

Стало известно, за сколько "Бавария" готова продать полузащитника Тьяго Алькантару.

По информации Goal.com, "ротен" оценивают испанского хавбека в 50 миллионов евро.

Напомним, что сам 29-летний футболист хочет продолжить карьеру в "Ливерпуле", поэтому отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом.

В этом сезоне Алькантара сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Соглашение между сторонами истекает через год.

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