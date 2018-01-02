"Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену Хайнкесу

Теги бавария мюнхенюпп хайнкесрб лейпциг

"Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену ХайнкесуМюнхенская "Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену своему главному тренеру Юппу Хайнкесу.

Как информирует SPORT 1, чемпион Германии рассматривает вариант с приглашением в команду следующим летом наставника "РБ Лейпциг" Ральфа Хайзенхюттля. При этом руководство "Баварии" уже провело предварительные переговоры с 50-летним специалистом.

Не пропустите: голосование по самой горячей девушки декабря. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов