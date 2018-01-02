"Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену Хайнкесу

Мюнхенская "Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену своему главному тренеру Юппу Хайнкесу.

Как информирует SPORT 1, чемпион Германии рассматривает вариант с приглашением в команду следующим летом наставника "РБ Лейпциг" Ральфа Хайзенхюттля. При этом руководство "Баварии" уже провело предварительные переговоры с 50-летним специалистом.

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