Мюнхенская "Бавария" определилась с еще одним претендентом на пост главного тренера команды, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, руководство самого титулованного немецкого клуба рассматривает вариант с приглашением на тренерский "мостик" наставника сборной команды страны Йоахима Лева. Однако главным препятствием на пути подписания 57-летнего специалиста для "Баварии" является его действующий до лета 2020-го года контракт с "манншафт".

Напомним, Пирло высказался об увольнении Анчелотти. | soccernews.ru