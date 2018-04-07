"Бавария" определилась с главным кандидатом на замену Хайнкесу

"Бавария" определилась, кого она хочет видеть тренером команды в следующем сезоне.

Как сообщает Fussball News, выбор мюнхенцев пал на 30-летнего наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсмана.

В настоящее время "Хоффенхайм" находится на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

Читайте также: Оливер Кан назвал идеального главного тренера для "Баварии". | http://soccernews.ru