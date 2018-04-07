"Бавария" определилась с главным кандидатом на замену Хайнкесу
"Бавария" определилась, кого она хочет видеть тренером команды в следующем сезоне.
Как сообщает Fussball News, выбор мюнхенцев пал на 30-летнего наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсмана.
В настоящее время "Хоффенхайм" находится на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|72
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|40
|9
|Штутгарт
|28
|38
|10
|Герта
|29
|36
|11
|Аугсбург
|29
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|29
|30
|15
|Вольфсбург
|29
|29
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|29
|22
|18
|Кельн
|29
|21