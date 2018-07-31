"Бавария" определилась с кандидатом на замену Видалю

Теги пётр зелинскибавария мюнхенартуро видаль

"Бавария" определилась с кандидатом на замену ВидалюМюнхенская "Бавария" определилась с кандидатом на замену своему полузащитнику Артуру Видалю, который близок к уходу из клуба.

Так, по сведениям ActuFoot, альтернативой чилийцу в немецком гранде определили хавбека "Наполи" Петра Зелински. Не смущает чемпиона Германии в вопросе возможного приобретения поляка и его травма лодыжки.

В прошлом сезоне Зелински забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за "Наполи".

Напомним, "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | soccernews.ru

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