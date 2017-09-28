"Бавария" определилась с новым наставником

Мюнхенская "Бавария" уже определилась с преемником уволенного сегодня с поста главного тренера команды Карло Анчелотти.

Так, по информации France Football, новым "рулевым" чемпиона Германии будет назначен Вилли Саньоль, работавший в тренерском штабе итальянца. 40-летний француз будет руководить командой на временной основе.

Напомним, вчера "Бавария" была разгромлена ПСЖ. | soccernews.ru